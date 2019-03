Actualidade

A Câmara de Coimbra vai investir 4,1 milhões de euros na reabilitação energética de duas centenas e meia de casas de habitação social dos bairros da Conchada e da Rosa, foi hoje divulgado.

A abertura do concurso público para a empreitada - que visa "otimizar a eficiência energética, diminuir o consumo de energia, reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e aumentar o conforto térmico" de 222 daquelas habitações, situadas no Bairro da Rosa - proposta pela Câmara, foi aprovada hoje, por unanimidade, pelo executivo municipal.

A estas 222 casas, cuja intervenção envolve um investimento de 3,6 milhões de euros, juntam-se 28 frações do Bairro da Conchada, para as quais o respetivo concurso público, implicando a aplicação de 500 mil euros, foi reaberto recentemente.