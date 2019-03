Montepio

O 'chairman' do Banco Montepio, Carlos Tavares, disse hoje que a instituição vai recorrer das multas aplicadas pelo Banco de Portugal, no valor de 2,5 milhões de euros, cujo valor foi provisionado nas contas de 2018.

"O Conselho de Administração tomou uma decisão baseada no parecer dos advogados de recorrer", disse Carlos Tavares sobre as multas decretadas pelo Banco de Portugal ao Banco Montepio.

"O único requerimento que os auditores [das contas do banco] fizeram relativamente a este processo foi o da coima do próprio banco, baseado na interpretação que eu julgo que é linear da deliberação da assembleia geral, que é concordante também com a dos nossos serviços jurídicos, e portanto provisionámos a coima relativamente ao banco", explicou Carlos Tavares durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados de 2018 do Banco Montepio.