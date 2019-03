Actualidade

Investigadores portugueses descobriram uma forma de avaliar a agressividade de certos tipos de cancro, identificando genes presentes em problemas no mecanismo de divisão celular responsável pela formação de tumores.

A investigação liderada por Nuno Barbosa Morais, do Instituto de Medicina Molecular, numa equipa que integra também investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde do Porto e do Instituto Gulbenkian de Ciência, dedicou-se a identificar certos genes associados a tumores em que há anomalias no mecanismo de divisão das células.

"Conseguimos definir melhor qual é o tipo de cancro, o prognóstico e terapias" mais eficazes, disse Barbosa Morais à agência Lusa.