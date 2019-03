Actualidade

O Prémio Estação Imagem, que decorre pela segunda vez em Coimbra, vai receber candidaturas entre 15 de março e 15 de abril, tendo como presidente do júri o editor-chefe de Fotografia Internacional da agência France-Presse, Stéphane Arnaud.

No ano em que assinala a sua 10.ª edição, o júri do Prémio Estação Imagem vai ser composto pela vencedora do Visa D'Or (prémio de fotojornalismo) 2018, Véronique de Viguerie, pelo fotógrafo George Steinmetz, que trabalha para a National Geographic e para a Geo, e o diretor do Bronx Documentary Center, Michael Kamber, além de Stéphane Arnaud, que preside ao júri, anunciou hoje a organização do festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As inscrições para o concurso devem ser apresentadas de 15 de março a 15 de abril (através do sítio www.estacao-imagem.com), sendo admitidos trabalhos de fotojornalistas de Portugal, dos países africanos de língua oficial portuguesa e da Galiza, assim como de estrangeiros aí residentes e estudantes de fotografia.