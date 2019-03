Actualidade

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, disse hoje que a possibilidade dos 50 quilómetros marcha femininos serem introduzidos como disciplina olímpica em Tóquio2020 "ainda não foi excluída".

À margem das distinções do COP a mulheres treinadoras em celebração do Dia Internacional da Mulher, José Manuel Constantino declarou ter tido uma outra interpretação do anúncio da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) sobre os mínimos olímpicos das modalidades, o qual deixou de fora das grelhas os 50 quilómetros marcha femininos.

"Em dezembro de 2018, a IAAF pediu a introdução da disciplina ao Comité Olímpico Internacional (COI), que ainda não se pronunciou sobre o assunto. Na divulgação de hoje, apenas figuram as modalidades já consideradas para os Jogos Olímpicos. Quando o COI se pronunciar, e caso dê um parecer positivo, a IAAF poderá então introduzir a disciplina, que ainda não foi excluída", afirmou o presidente do COP.