Actualidade

O Conselho de Administração da EDP vai propor a manutenção do dividendo aos acionistas relativo a 2018 nos 19 cêntimos por ação, anunciou hoje a empresa ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que o Conselho de Administração Executivo decidiu propor um dividendo relativo ao exercício de 2018 de 19 cêntimos por ação, valor pago no ano anterior, e em linha com o montante de dividendo mínimo da atual política de dividendos.

Esta proposta será votada em assembleia geral de acionistas, prevista para 24 de abril.