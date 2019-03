Actualidade

O Governo dos Açores já concluiu dois terços dos processos implementados a partir de 2018 no âmbito da reforma do setor público empresarial regional, disse hoje à Lusa fonte da vice-presidência do executivo.

A vice-presidência do Governo Regional, tutelada por Sérgio Ávila, refere que "em 2018 ficaram concluídos 67% da totalidade dos processos de alienação, fusão, transmissão, extinção ou desvinculação previstos para esse ano no âmbito da reestruturação do setor público empresarial e das participações da região".

Segundo o líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, o setor público empresarial representa uma "mais-valia de 317 milhões de euros", valor que "tem vindo a crescer ao longo dos anos".