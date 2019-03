Actualidade

O Belenenses estreou hoje frente ao Benfica, no jogo da 25.ª jornada da liga de futebol, o seu novo símbolo, depois da decisão do Tribunal da Relação, que confirmou a decisão da providência cautelar interposta pelo Belenenses clube.

O novo emblema, em tons de vermelho e branco, simboliza uma torre combinada com o 'B' de Belenenses, substituindo a Cruz de Cristo, mítico emblema do clube do Restelo.

A proibição de o Belenenses SAD em usar o símbolo do clube junta-se à interdição de uso do hino e lema e, de acordo com Rui Pedro Soares, presidente daquela SAD, "é uma decisão provisória que em breve irá dar início à ação principal, à qual caberá recurso".