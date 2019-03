Brexit

O Governo britânico obteve alterações legalmente vinculativas ao Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas as negociações continuam em Estrasburgo, disse hoje o ministro do Gabinete do Governo, número dois do executivo, David Lidington.

Numa declaração na Câmara dos Comuns, Lidington referiu que foram negociados dois novos documentos, um instrumento legalmente vinculativo conjunto sobre o Acordo de Saída e o protocolo sobre a Irlanda do Norte, e uma declaração conjunta como suplemento à Declaração Política.

Lidington admitiu ser "muito invulgar" a situação, mas disse que "a intenção da primeira-ministra é garantir um acordo que defenda o interesse nacional e vai continuar nessas negociações até estar satisfeita com que o conseguiu".