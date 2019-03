Brexit

O presidente da Comissão Europeia assegurou hoje que "não haverá mais oportunidades, nem mais interpretações das interpretações, nem garantias para as garantias" se o parlamento britânico chumbar o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

"Em política, às vezes temos segundas chances. E isso foi o que fizemos hoje. Não haverá mais oportunidades, nem mais interpretações das interpretações, nem mais garantias para as garantias se o Acordo de Saída for chumbado amanhã [terça-feira]", asseverou Jean-Claude Juncker numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em Estrasburgo, França.

O presidente do executivo comunitário tinha acabado de confirmar a elaboração de um instrumento de interpretação conjunto, vinculativo em termos legais, que providencia "as garantias" reclamadas por Londres, ao mesmo tempo que respeita as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Europeu.