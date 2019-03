Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense declarou inconstitucional parte das alterações à Lei de Atividades Petrolíferas, nomeadamente a referência ao novo tratado de fronteiras marítimas entre Timor-Leste e Austrália, segundo o acórdão ao qual a Lusa teve acesso.

A decisão - aprovada pelos juízes Deolindo do Santos e Guilhermino da Silva, com o voto de vencido de Maria Natércia Gusmão - declara "a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral" da alteração na lei sobre a definição do tratado.

Os juízes deliberaram ainda "não declarar nem a inconstitucionalidade nem a legalidade (...) das demais normas" das alterações questionadas pelos deputados.