RCA

O Presidente da República afirmou hoje que está orgulhoso do desempenho dos militares portugueses que estiveram em missão na República Centro-Africana (RCA), salientando que acompanhou sempre as operações que decorreram no terreno.

"Orgulho é a palavra que nos ocorre. O orgulho com que acompanhávamos meses e meses do vosso heroísmo na República Centro-Africana. Orgulho com que telefonei, pessoalmente, e não foram uma, duas ou três vezes, ao tenente coronel Fontoura, em plenas operações, dia e noite, para dizer que os acompanhávamos", afirmou o Comandante Supremo das Forças Armas, que marcou presença na chegada do 4.ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa foi a surpresa que estava guardada para os 180 militares que chegaram hoje a Portugal, depois de cerca de seis meses de missão na RCA.