A Câmara do Porto vai manter a gestão dos museus, bibliotecas e do património, passando a gestão dos teatros municipais e de projetos como o Cinema Batalha para a nova empresa municipal de cultura e desporto, Porto Lazer.

"Ficará a parte da gestão dos museus e das bibliotecas e depois as questões do património (...). Portanto ficará cá dentro um corpo reduzido, entregando aquilo que são projetos especiais, os teatros municipais, o projeto do [Cinema] Batalha e as direções artísticas das várias entidades na área das galerias, dos museus e do teatro. Isso é o que nós pretendemos", revelou o presidente da autarquia, Rui Moreira, na Assembleia Municipal desta segunda-feira.

O autarca explicou ainda que esta integração vai permitir assegurar a um conjunto de profissionais "um emprego estável e devidamente remunerado", dado que uma das dificuldades da contratação pública prendia-se com o enquadramento destes profissionais no quadro da função pública.