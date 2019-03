Actualidade

O regulador da aviação civil de Singapura decidiu hoje proibir os aviões Boeing 737 MAX de sobrevoarem o território, após um acidente na Etiópia que envolveu um modelo daquela aeronave e que causou 157 mortos.

A autoridade de aviação civil de Singapura anunciou a "suspenção temporária" a partir das 14:00 (06:00 em Lisboa) "das operações de todas as variantes do avião Boeing 737 MAX de e para Singapura, à luz de dois acidentes fatais envolvendo 737 MAX em menos de cinco meses", indicou, em comunicado.

A queda de um Boeing 737-8 Max da Ethiopian Airlines no domingo, após um acidente semelhante com um avião da Lion Air na Indonésia, levou vários países e companhias a suspenderem os voos com estes aparelhos.