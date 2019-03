Actualidade

A ministra do Mar reúne-se hoje com as câmaras do Porto e Matosinhos, para discutir as obras de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, revelou hoje o presidente da Câmara do Porto.

Segundo o presidente da autarquia, Rui Moreira, a iniciativa da reunião partiu de Ana Paula Vitorino, que se terá mostrado sensível às questões levantadas pela Câmara do Porto, e junta à mesma mesa Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Comunidade Portuária de Leixões, provedor, autarquias e Governo na Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"Sucede que a ministra do mar alertada para isto, falou comigo e disse que ela própria estava preocupada com algumas das questões levantadas e que entendia que deveria vir ao Porto e promover uma reunião", disse.