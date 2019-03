Actualidade

Mais de 60 unidades do medicamento Trvicay 50mg, usado no tratamento de pessoas infetadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) desapareceram de um distribuidor, anunciou o Infarmed.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento, desaparecerem de um distribuidor por grosso de medicamentos de uso humano em Portugal 68 unidades de Tivicacy 50 mg em comprimidos pertencentes ao lote n.º XH2H.

O Infarmed garante que estão já em curso ações inspetivas ao circuito do medicamento.