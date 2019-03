Actualidade

Os serviços das Nações Unidas em Moçambique anunciaram hoje a morte de um funcionário moçambicano no acidente aéreo com um avião da Ethiopian Airlines que provocou, no domingo, 157 mortos.

Segundo a mesma fonte, Marcelino Tayob era conselheiro sénior da União internacional de Telecomunicações nos escritórios regionais de Adis Abeba.

"A tragédia afeta profundamente toda a família da ONU" referiu o Coordenador Residente Interino das Nações Unidas em Moçambique, Marcoluigi Corsi, em comunicado.