Actualidade

A EDP pretende investir 2.900 milhões de euros por ano até 2022, o que representa um reforço de cerca de 60% face ao plano de investimento anterior, anunciou hoje a elétrica ao mercado.

De acordo com o plano estratégico enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Mexia refere que 75% do investimento previsto para os próximos quatros anos será em energias renováveis.

Em termos de mercados, a maioria do investimento será feito nos Estados Unidos (40%), Europa (35%) e Brasil (25%).