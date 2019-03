Actualidade

A segunda edição da BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas, este ano a decorrer em Lisboa, Porto e Braga, começa na sexta-feira, com obras de artistas como Marina Abramovic, William Forstyhe e Meg Stuart.

Com uma programação que cruza áreas artísticas até 30 de abril, nas três cidades, irá apresentar, nesta edição da bienal, 22 estreias mundiais, e contar com a participação de 52 artistas portugueses e estrangeiros.

O evento - que coloca em diálogo as artes visuais, a performance, as artes cénicas e a música - tem como objetivo "continuar a criar uma nova cartografia artística em espaços menos convencionais" no país, como salientou, em fevereiro, à agência Lusa, o diretor artístico, John Romão.