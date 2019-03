Actualidade

Várias centenas de estudantes manifestam-se hoje no centro de Argel, apesar dos anúncios da véspera de Abdelaziz Bouteflika, qualificados de "truque" do poder visando prolongar por tempo indeterminado o quarto mandato do chefe de Estado.

"Os estudantes resistem ao prolongamento do 4.º mandato", gritam os manifestantes agitando bandeiras, constataram jornalistas da agência France-Presse.

"É preciso salvar o povo, não o poder", "Nenhum truque, Bouteflika", gritam ainda os estudantes, que se manifestam pela terceira terça-feira consecutiva, após apelos nas redes sociais.