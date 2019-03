Actualidade

As forças de segurança do Zimbabué usaram força excessiva letal "para esmagar" uma onda nacional de protestos contra o Governo do Presidente Emmerson Mnangagwa em meados de janeiro último, denunciou hoje a Human Rights Watch (HRW).

"O anúncio repentino do Presidente Emmerson Mnangagwa de um aumento de 150% dos preços dos combustíveis resultou em três dias de protestos em todo o Zimbabué nos quais as forças de segurança dispararam munições reais, matando 17 pessoas, e violaram pelo menos 17 mulheres", denuncia a organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos.

As autoridades zimbabueanas deverão "parar os abusos continuados, libertar aqueles que foram detidos arbitrariamente, e processar de forma apropriada os responsáveis", prossegue a HRW.