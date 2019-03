Actualidade

Dois dos quatro arguidos detidos em Portugal ligados a uma rede criminosa de auxílio à imigração ilegal, que utilizava casamentos simulados para facilitar o plano ilícito, ficaram em prisão preventiva, informou hoje a Prouradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Segundo adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), a dois dos arguidos detidos em Portugal foi aplicada prisão preventiva, por se ter considerado "fortemente indiciados os perigos de continuação da atividade criminosa, de fuga e de perturbação do inquérito", enquanto os outros dois ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentação periódica e de proibição de contactos com os outros intervenientes do processo.

Estes arguidos levados a primeiro interrogatório judicial estavam indiciados pelos crimes de associação criminosa, falsificação agravada de documento e auxílio à imigração ilegal.