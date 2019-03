Actualidade

O coreógrafo Alain Platel e o compositor Fabrizio Cassol vão recriar o requiem de Mozart, introduzindo novos ritmos e cruzando culturas, com músicos africanos e europeus no palco da Culturgest, em Lisboa, entre quinta-feira e sábado.

Os dois criadores juntaram-se para, neste espetáculo - "Requiem para L." -, representar a peça musical de Mozart num novo universo, "numa união entre o ocidente e o africano, o clássico e o contemporâneo", de acordo com a programação.

Em palco estarão 14 músicos africanos e europeus para reinterpretar Mozart em "Requiem para L.", em resultado do trabalho do compositor Fabrizio Cassol, enquanto Alain Platel foi responsável pela parte teatral do espetáculo.