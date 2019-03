Actualidade

A Mercadona, maior cadeia espanhola de supermercados, teve lucros de 593 milhões de euros em 2018, um aumento de 84% em relação a 2017, com as vendas a subirem 6%, para os 24.305 milhões de euros.

O presidente da empresa, Juan Roig, apresentou hoje, em Valência, os resultados alcançados pela Mercadona em 2018, ano em que foram criados 1.800 novos postos de trabalho, num total de 85.800, dos quais 85.500 estão em Espanha e 300 em Portugal.

O grupo investiu no ano passado 1.504 milhões de euros, mais 50% do que no exercício anterior, sendo 962 milhões aplicados na abertura de novos supermercados, 257 milhões em automatização da logística, 225 milhões na transformação digital e 60 milhões em Portugal.