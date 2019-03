Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que concluiu a investigação sobre a morte de uma mulher em Corroios, no Seixal, esclarecendo que o incidente ocorreu "por motivos de doença" e não por homicídio, como inicialmente apontado.

"O inquérito será agora remetido à autoridade judiciária competente, com as conclusões da investigação, as quais apontam, inequivocamente, para a ocorrência de uma morte por motivo de doença, sem qualquer intervenção de terceiros", revelou a PJ, em comunicado.

A morte da mulher de 46 anos ocorreu no dia 06 de março, no Seixal, distrito de Setúbal, e, segundo aquela autoridade, a investigação iniciou-se "por suspeita de homicídio, num eventual quadro de violência doméstica".