Actualidade

A mãe de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro e ativista dos direitos humanos assassinada no Brasil há um ano, afirmou hoje, após a detenção de dois suspeitos do crime, que ainda é preciso saber "quem mandou matar".

"A dois dias de completar um ano da morte da minha filha é um alívio saber que a polícia prendeu os suspeitos. Hoje, tenho certeza de que estamos no caminho certo. Já era tempo de termos uma resposta, mas ainda é preciso saber quem mandou matar. A resposta para esse crime está incompleta", afirmou Marinete Silva, mãe de Marielle, ao portal de notícias G1.

Já Mônica Benício, viúva da ativista Marielle Franco, afirmou, em entrevista à rádio CBN, que as detenções dos dois suspeitos, ambos ex-polícias militares, representam uma etapa importante para explicar o crime, mas frisou que um ano - desde que o homicídio ocorreu -, é "tempo de mais", face a um caso que teve repercussão internacional.