Actualidade

O gabinete do primeiro-ministro esclareceu hoje que foi a secretaria-geral do Ministério da Saúde a convidar "todas as ordens profissionais" do setor para acompanhar o Governo numa visita inserida num périplo a unidades de saúde.

Fonte oficial da Ordem dos Enfermeiros tinha confirmado à agência Lusa que a bastonária Ana Rita Cavaco foi convidada para acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, na quarta-feira, numa visita no âmbito do périplo a unidades de saúde que o Governo iniciou esta semana.

Uma fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro contactou a Lusa para esclarecer que o convite foi endereçado a "todas as ordens do setor" pela secretaria-geral do Ministério da Saúde e não pelo gabinete de António Costa.