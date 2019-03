Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, assinou hoje em Roma a convenção que cria o observatório astronómico "Square Kilometre Array" (SKA), um projeto com participação portuguesa para construir e operar o maior telescópio do mundo.

"Trata-se de uma iniciativa intragovernamental cujo objetivo é construir e operar o SKA, aquele que será o maior radiotelescópio do mundo envolvendo mil investigadores e engenheiros, 270 empresas e centros de investigação e 20 países e com o qual se desenvolverá o estudo das ondas gravitacionais e teste às teorias de Einstein, a compreensão da evolução do Universo, o mapeamento de centenas de milhões de galáxias e a procura de sinais de vida no Universo", divulgou hoje o Ministério.

Portugal torna-se assim membro fundador do novo observatório astronómico, juntamente com a África do Sul, Austrália, China, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia.