Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, considerou hoje que Portugal e Espanha deveriam envidar esforços conjuntos contra os populismos, a propósito da "polémica artificial" relativamente à paternidade da primeira viagem de circum-navegação.

Em causa está um relatório da Real Academia de História (RAH) de Espanha, elaborado a pedido do diário ABC e divulgado no fim de semana, no qual é afirmado que a primeira viagem de circum-navegação da Terra foi um projeto total e exclusivamente espanhol.

Antes desse anúncio, o mesmo jornal tinha avançado que, numa candidatura inicial da rota de Magalhães apresentada por Portugal à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), o Governo português teria apagado o império espanhol da história ao quase não fazer referência ao nome de Sebastião Elcano ou ao papel preponderante de Espanha na realização da viagem.