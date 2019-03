Actualidade

A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Évora, onde foram detetadas "estirpes de bactérias multirresistentes", vai ser descontaminada na quarta-feira, com a administração hospitalar a prever a reabertura do serviço "no próprio dia".

Em comunicado divulgado hoje à tarde, o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou ter decidido "realizar uma descontaminação da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, após terem sido isoladas estirpes de bactérias multirresistentes, habituais em ambiente hospitalar".

"Na sequência dessa decisão e após desocupação" do serviço, na quarta-feira, a unidade de cuidados intensivos "será descontaminada, retornando à sua atividade normal no próprio dia", referiu o HESE.