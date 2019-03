Montepio

O presidente do regulador dos seguros voltou a insistir hoje, no parlamento, que não tem competência para avaliar a idoneidade de Tomás Correia e que a avaliação do presidente da Associação Mutualista Montepio compete ao Governo.

"Nós não temos de avaliar a idoneidade do sr. Tomás Correia, quem tem de avaliar a idoneidade, a tutela das associações mutualistas é do Ministério do Trabalho e da Segurança Social", disse José Almaça, na Comissão de Orçamento e Finanças, referindo que o entendimento de que ainda não tem esse poder é seu, mas também da instituição a que preside.

"É o nosso entendimento. É entendimento meu, do Conselho [de Administração] e da maioria dos juristas da instituição", acrescentou.