A Agência Europeia de Segurança Aérea determinou hoje o encerramento do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 Max, após o acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines que caiu na Etiópia, no domingo, em que morreram 157 pessoas.

Em comunicado enviado à Lusa, a Agência Europeia de Segurança Aérea (EASA) sublinha que, na sequência do acidente envolvendo o Boeing 737-8 MAX, da Ethiopian Airlines, "toma todas as medidas necessárias para assegurar a segurança dos passageiros".

"Como medida de precaução, EASA emitiu hoje uma diretiva, efetiva a partir das 19.00 GMT (mesma hora em Lisboa), suspendendo todos os voos de todos os Boeing 737-8 MAX e 737-9 MAX na Europa. Em complemento, a EASA emitiu Diretiva de Segurança, efetiva à mesma hora, suspendendo todos os voos comerciais realizados por operadores de países terceiros dentro, ou fora da UE, dos modelos mencionados", pode ler-se na nota.