Actualidade

O Turismo de Macau investiu 300 mil euros para promover esta semana aquele território como destino turístico em Portugal, com iniciativas em Lisboa e no Porto para mostrar que tem mais para oferecer do que o jogo, segundo uma responsável daquele organismo.

Durante uma semana, uma delegação liderada pelo secretário para os Assuntos Sociais e da Cultura, Alexis Tam, promove encontros com jornalistas, um espetáculo de "video mapping" no Terreiro do Paço, em Lisboa, e danças de rua em vários pontos da cidade, além de uma visita ao Porto na sexta-feira, para inaugurar a exposição do artista autista de Macau, Leong Ieng Wai, que vai estar patente até finais de abril.

Macau é o destino internacional convidado deste ano na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer entre 13 e 17 de março na FIL (Lisboa).