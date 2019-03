Actualidade

O Governo indicou hoje que os bancos que recebam créditos fiscais por impostos diferidos têm de criar depósitos a favor do Estado junto do IGCP, ficando o Estado com o direito de se tornar acionistas desses bancos.

Em despacho hoje publicado em Diário da República é referido que os bancos têm de constituir um depósito em favor do Estado numa conta "em nome da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) aberta junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP".

Segundo o despacho, assinado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, é à DGTF que cabe "o acompanhamento das operações de aquisição dos direitos de conversão".