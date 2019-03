Actualidade

O defesa Raúl Silva foi absolvido do castigo de dois jogos e multa de 765 euros que lhe foram aplicados na sequência da agressão a Acuña, anunciou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador bracarense tinha sido castigado pelo Conselho de Disciplina após uma suposta agressão ao argentino, na partida com o Sporting, em Alvalade, em 17 de fevereiro, lance esse que passou despercebido quer ao árbitro, Jorge Sousa, quer ao videoárbitro (VAR) e que acabou por originar uma queixa dos 'leões'.

Em consequência da queixa do Sporting foi instaurado ao jogador bracarense um auto de flagrante delito que determinou a punição deste com dois jogos de suspensão, a que se juntou mais um decorrente da amostragem do quinto cartão amarelo na prova.