Actualidade

A Ordem dos Médicos (OM) lamenta que o Governo transforme o que devia ser um périplo pela Saúde num "somatório de 'corta-fitas'" e que se usem expedientes propagandísticos para "escamotear os verdadeiros constrangimentos" do setor.

A propósito do anúncio pelo Governo de que iria realizar um périplo no setor da Saúde para "conhecer melhor" a realidade, a Ordem dos Médicos entende que não é "um somatório de 'corta-fitas' que configura o reconhecimento dos problemas existentes no serviço público".

"O uso deste tipo de expedientes propagandísticos serve penas para escamotear os verdadeiros constrangimentos que prejudicam diariamente os profissionais de saúde e os doentes", refere a OM numa nota enviada à agência Lusa.