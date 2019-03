Guiné-Bissau/eleições

O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau (PAIGC) e a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU/PDGB) celebraram hoje um acordo de incidência parlamentar para garantir estabilidade no país após as legislativas de domingo.

O acordo foi anunciado hoje, em Bissau, após a reunião dos líderes dos dois partidos, Domingos Simões Pereira (PAIGC) e Nuno Nabian (APU/PDGB), numa conferência de imprensa conjunta.

O objetivo deste acordo é um "governo estável e um parlamento estável durante quatro anos", disse Califa Seidi, terceiro vice-presidente do PAIGC, que anunciou o entendimento dos dois partidos.