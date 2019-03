Brexit

A União Europeia (UE) fez tudo o que podia para ajudar à aprovação do Acordo de Saída do Reino Unido Bruxelasdo bloco comunitário no parlamento britânico, defendeu hoje o negociador-chefe europeu, Michel Barnier.

Numa curta publicação na rede social Twitter, o principal negociador da UE para o 'Brexit' escreveu que "a UE fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar à aprovação do Acordo de Saída".

"O impasse [do 'Brexit'] só pode ser resolvido no Reino Unido. Os nossos planos de contingência para um não acordo são mais importantes do que nunca", vincou na publicação que foi imediatamente partilhada pelo porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.