Guiné-Bissau/Eleições

Os líderes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e da Assembleia do Povo Unido (APU/PDGB) justificaram o acordo de incidência parlamentar hoje assinado com a necessidade de dar estabilidade ao país.

Domingos Simões Pereira (PAIGC) afirmou que a assinatura deste entendimento, ainda antes do anúncio dos resultados provisórios das eleições de domingo, visou sobretudo "dizer aos guineenses que podem dormir descansados", sabendo que "o próximo Governo terá bases no parlamento" para trabalhar.

Nuno Nabian (APU-PDGB) considerou Domingos Simões Pereira "um irmão" e defendeu que o acordo "é assinado com sentido de responsabilidade", colocando os interesses partidários e pessoais de lado.