Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, defendeu hoje que a principal preocupação de Portugal é prosseguir a preparação para qualquer cenário do 'Brexit', incluindo a ausência de acordo, que "hoje é mais possível" do que ontem.

"Essa é a nossa preocupação número um, continuarmos a prepararmo-nos, seja ao nível dos direitos dos cidadãos, seja ao nível do apoio às nossas empresas, seja ao nível do apoio ao nosso turismo, para o cenário que hoje é mais possível do que era ontem de um 'Brexit' sem acordo", sustentou Augusto Santos Silva em declarações à Lusa.

Após o chumbo do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia pelo parlamento britânico, o chefe da diplomacia portuguesa sublinhou que "é cada vez mais claro quão importante" é o país estar preparado "para todos os cenários, incluindo um cenário de uma saída do Reino Unido sem acordo".