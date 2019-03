Actualidade

Lisboa está na 37.ª posição na lista das cidades com melhor qualidade de vida em 2019 e é a 31.ª cidade mais segura do mundo, segundo um estudo anual realizado pela consultora Mercer.

De acordo com a consultora, na lista de cidades com a melhor qualidade de vida Lisboa subiu um lugar no último ano, do 38.º para 37.º posto, mantendo-se "acima de Madrid (no 46.º lugar), Barcelona (43.º), Paris (39.º), Londres (41.º) ou Nova Iorque(44.º)".

Relativamente ao 'ranking' da segurança, este ano Lisboa encontra-se na 31.ª posição, "subindo 12 lugares relativamente a 2005", quando se encontrava na 43.ª.