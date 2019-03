Actualidade

O Governo timorense expressou hoje "grande pesar" pela morte, no domingo, de Gordon McIntosh, um ex-senador australiano e defensor da luta de Timor-Leste contra a ocupação indonésia e pela autodeterminação e independência timorense.

"Gordon era um entusiasta pela autodeterminação do nosso povo e foi inflexível na sua luta contra a ocupação do nosso país. O povo timorense teve a sorte de ter um fervoroso apoiante no parlamento australiano", refere o Governo em comunicado.

"Gordon McIntosh não será esquecido em Timor-Leste e será para sempre lembrado com grande carinho, admiração e respeito. Neste momento de tristeza, lamentamos a sua morte, mas celebramos o seu contributo", refere o Executivo, expressando condolências à família e os "agradecimentos de uma nação para sempre grata".