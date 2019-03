Actualidade

Os Emirados Árabes Unidos, a Malásia, a Nova Zelândia e as ilhas Fiji encerraram o espaço aéreo aos aviões Boeing 737 MAX, após o acidente com um avião da Ethiopian Airlines, que causou 157 mortos no domingo.

Após a mesma decisão tomada por Omã, a interdição decretada pelos Emirados Árabes Unidos (EAU) traduz-se no fecho de dois mercados-chave na Península Arábica, num momento em que vários países já haviam tomado igual iniciativa.

A Agência Europeia de Segurança Aérea determinou na terça-feira o encerramento do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 Max.