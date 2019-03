Actualidade

O Governo moçambicano vai adquirir este ano 90 carruagens e cinco locomotivas para reforçar o transporte de passageiros e mercadorias, anunciou hoje em comunicado.

A aquisição vai ser executada em colaboração com o Governo da Índia e enquadrada no âmbito do Programa Quinquenal do executivo e do Plano Económico Social (PES) de 2019.

As carruagens serão maioritariamente de terceira classe, mas haverá também outras com serviço de restaurante, devido às largas distâncias de algumas viagens, que chegam a durar seis horas.