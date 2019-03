Actualidade

O governador da Califórnia prepara-se para assinar hoje uma moratória às execuções no estado norte-americano, onde existem mais de 700 presos no corredor da morte, o maior do país, noticiou a agência Associated Press.

"O assassínio intencional de uma pessoa é errado e, como governador, não vou supervisionar o processo de execução de nenhum indivíduo", afirmou Gavin Newson, em declarações escritas para justificar a decisão.

Para o governador, a pena de morte não passa de "um fracasso" que tem "discriminado negros, doentes mentais, ou réus que não podem pagar uma representação legal dispendiosa".