Actualidade

Onze empresas 'startup' de Macau realizaram um conjunto de viagens no Brasil para reforçar o intercâmbio com incubadoras locais e explorar oportunidades no mercado brasileiro, foi hoje anunciado.

No Rio de Janeiro, foram realizadas visitas à "Fábrica de Startups", aceleradora portuguesa com sede na cidade, e ao centro de incubação "Startup Rio", de acordo com o comunicado da Direção dos Serviços de Economia (DSE) de Macau.

Já na maior metrópole brasileira, a delegação visitou o "Cubo Itaú", espaço de inovação e tecnologia, e o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade de São Paulo.