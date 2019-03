Actualidade

O Governo chinês afirmou hoje que tentar travar a China de integrar Taiwan no território é como "esticar um braço para bloquear um carro", numa altura de renovadas tensões entre o continente e a ilha.

O comunicado, emitido pelo porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan, An Fengshan, surge após a líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, anunciar medidas que visam contrariar os planos chineses de reunificação de Taiwan, segundo a fórmula "um país, dois sistemas".

An acusou Tsai de prejudicar as relações entre os dois lados e de usar o bem-estar do povo taiwanês como uma "ficha de póquer", em prol de vitórias eleitorais.