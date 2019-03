Actualidade

O Governo de Angola vai remeter este ano a concurso público as infraestruturas comerciais inviáveis, por má gestão, de um total de 66 unidades controladas, para que sejam reabertas com novos gestores, indicou o ministro do Comércio angolano.

Segundo Joffre Van-Dúnem, citado hoje na imprensa local, a medida abarca maioritariamente infraestruturas na província de Luanda e que tem respaldo legal, salientando que foram construídos estabelecimentos em espaços privados, pelo que há a necessidade de se recuperar o investimento feito através do pagamento da renda.

O ministro, realçando que a medida vai ser estendida progressivamente a todo o país, argumentou também que, de acordo com as normas dos contratos de investimento público em propriedade privada, o Estado deve ser ressarcido pelos valores gastos na implementação da infraestrutura.