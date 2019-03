Actualidade

A ordem e tranquilidade públicas voltaram a reinar no bairro luandense de Rocha Pinto, após os tumultos registados terça-feira e que levaram à morte de uma "zungueira", vendedora de rua, supostamente abatida a tiro pela polícia angolana.

Segundo o intendente Mateus de Lemos Rodrigues, porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, a calma regressou às primeiras horas de hoje à avenida 21 de janeiro, na zona de Rocha Pinto, depois dos tumultos de quase três horas que envolveram polícias e cidadãos, com as viaturas a circularem já com normalidade.

"Fala-se de uma denúncia de um agente que teria morto a tiro uma cidadã. Isto provocou esta reação hostil, o que nos obrigou a usar meios mais avançados para reposição e manutenção da ordem e tranquilidade pública, no local", disse.