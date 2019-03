Actualidade

A Norwegian Air Shuttles declarou hoje que vai pedir uma indemnização à Boeing, fabricante do 737 MAX, após ter suspendido os voos das suas aeronaves deste modelo e arcado, consequentemente, com prejuízos financeiros.

A porta-voz da operadora norueguesa, Tonje Naess, disse hoje à agência de notícias Associated Press (AP) que a companhia aérea de Oslo "não pode ficar com o ônus financeiro de uma aeronave nova que não pode ser usada".

Na terça-feira, a Norwegian Air Shuttles suspendeu os voos dos seus 18 aviões Boeing 737 MAX por recomendação das autoridades da aviação europeia, depois do acidente com o avião da Ethiopian Airlines no domingo, no qual morreram 157 pessoas.